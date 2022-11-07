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08:26, 7 ноября 2022Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций армии

Минобороны Армении обвинило в обстреле позиций армии республики со стороны ВС Азербайджана

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство обороны Армении обвинило в обстреле позиций армии республики на восточной части границы со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом армянское оборонное ведомство сообщило на своем сайте.

«В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что армянская армия не понесла потерь. Кроме того, в Минобороны отметили, что ситуация на границе относительно стабильная по состоянию на 08:00 (07:00 мск).

Ранее Москва и Баку отказали Еревану в заключении документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его предложение по подписанию не было принято, однако он уверен, что это стало вопросом повестки. По истечении пяти лет мандат миротворческого корпуса России продлевается автоматически, если ни одна из сторон не возражает.

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Кристина Есикова
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