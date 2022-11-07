Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:50, 7 ноября 2022Путешествия

Сильный ветер помешал самолету из Москвы приземлиться в Ташкенте

Пассажирскому самолету из Москвы сильный ветер помешал приземлиться в Ташкенте

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российскому пассажирскому самолету, летевшему из Москвы в Ташкент, помешал приземлиться в аэропорту назначения сильный ветер. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Уточняется, что лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways был перенаправлен в другой город Узбекистана — Навои. Посадка на запасном аэродроме прошла благополучно.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«Из-за неблагоприятных погодных условий борт Boeing-787 Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва — Ташкент, в 6:00 (4:00 мск) ушел на запасной аэродром в Навои. Причина — сдвиг ветра», — заявил собеседник агенства, отметив, что в настоящее время авиагавань Ташкента работает в штатном режиме.

Ранее отечественный тревел-блогер Алексей Жирухин, часто путешествующий по стране, побывал в аэропорту Магадана и раскритиковал бизнес-зал, назвав его набор услуг «самым отвратительным». Турист пожаловался, что в Магадане и так высокие цены, а в аэропорту они выросли еще больше. Например, бутылка воды стоила 300 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор ответил на сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО
Европейцы столкнулись с финансовой неустойчивостью
В России снова продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны
Диетолог перечислила девять полезных перекусов
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе
Сильный ветер помешал самолету из Москвы приземлиться в Ташкенте
Президент Южной Кореи обратился к согражданам после давки в Сеуле
В Киеве и семи областях Украины пропадет свет
Косметика ряда иностранных брендов вернется в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.