Сильный ветер помешал самолету из Москвы приземлиться в Ташкенте

Пассажирскому самолету из Москвы сильный ветер помешал приземлиться в Ташкенте

Российскому пассажирскому самолету, летевшему из Москвы в Ташкент, помешал приземлиться в аэропорту назначения сильный ветер. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Уточняется, что лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways был перенаправлен в другой город Узбекистана — Навои. Посадка на запасном аэродроме прошла благополучно.

«Из-за неблагоприятных погодных условий борт Boeing-787 Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва — Ташкент, в 6:00 (4:00 мск) ушел на запасной аэродром в Навои. Причина — сдвиг ветра», — заявил собеседник агенства, отметив, что в настоящее время авиагавань Ташкента работает в штатном режиме.

Ранее отечественный тревел-блогер Алексей Жирухин, часто путешествующий по стране, побывал в аэропорту Магадана и раскритиковал бизнес-зал, назвав его набор услуг «самым отвратительным». Турист пожаловался, что в Магадане и так высокие цены, а в аэропорту они выросли еще больше. Например, бутылка воды стоила 300 рублей.

