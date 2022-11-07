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08:13, 7 ноября 2022Культура

Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России

Актер Милош Бикович заявил, что русофобия на Западе не повлияла на его отношение к России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сербский и российский актер, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп» Милош Бикович высказался о влиянии антироссийской политики Запада на его отношение к России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России», — заявил артист, отвечая на вопрос о проблемах в карьере из-за его общеизвестных симпатий к России.

Бикович подчеркнул, что его отношение к России основывается не на сиюминутных политических событиях, а «на культурологическом, духовном уровне, и это вне текущей ситуации».

Ранее Бикович рассказал подробности получения российского гражданства. Однажды ему позвонили из администрации президента, на тот момент он жил в России на протяжении 10 лет. Актер уточнил, что инициатива присвоить ему гражданство была обоюдной, и это решение никак не было связано с политикой.

Марина Совина
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