Сын Уоррена Баффета приготовился закупать генераторы для Украины

В Киеве заявили о готовности бизнесмена Говарда Баффета закупать генераторы для Украины

Американский бизнесмен Говард Баффет готов отправлять Украине электрогенераторы и энергооборудование для функционирования объектов инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы президента страны, опубликованном по итогам встречи главы Украины Владимира Зеленского и предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

«Американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором для закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева», — говорится в сообщении.

Зеленский также поговорил с Баффетом о его потенциальном участии в восстановлении Украины и еще раз подчеркнул необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны.

По итогам беседы глава Украины наградил американского предпринимателя орденом Ярослава Мудрого V степени за поддержку Киева и «весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире».