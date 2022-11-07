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18:52, 7 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский наградил орденом американского бизнесмена

Зеленский наградил американского бизнесмена Баффета орденом Ярослава Мудрого

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского бизнесмена Говарда Баффета орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире», — заявил украинский президент.

Стороны, помимо прочего, обсудили участие американского филантропа в фонде восстановления Украины.

В конце сентября Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Драги отметил, что крайне растроган этой наградой. Также президент Украины вручил госсекретарю Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени.

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Алина Гончарова
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