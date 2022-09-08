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Зеленский наградил Блинкена орденом

Президент Украины Зеленский вручил госсекретарю США Блинкену орден Ярослава Мудрого

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Об этом сообщили в офисе главы республики.

Отмечается, что Блинкен был награжден орденом «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Госсекретарь США прибыл в Киев с неожиданным визитом в четверг, 8 сентября. Целью необъявленного ранее посещения украинской столицы стало обсуждение вопроса военной помощи республике.

Позднее Блинкен объявил, что власти Соединенных Штатов намерены выделить более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.

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Алевтина Запольская
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