Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что третья часть «Аватара» может стать последней

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о возможном завершении франшизы «Аватар». Об этом сообщает Slash Film.

Кинематографист заявил, что третья часть франшизы может стать последней. При этом изначально планировалось, что выйдет пять фильмов. Как отметил Кэмерон, если проект будет невыгодным, он откажется от идеи снимать пять картин.

«Мы сейчас живем в другом мире по сравнению с теми временами, когда я писал этот материал. Было два удара — пандемия и стриминг. Но, может быть, мы, наоборот, напомним людям, что такое поход в кинотеатр. Этот фильм точно рассчитан на такое», — сказал Кэмерон.

2 ноября в сети был опубликован новый трейлер второй части фильма «Аватар». В видео появились главные герои первой части картины — бывший морпех Джейк Салли (его сыграл Сэм Уортингтон) и его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана). В фильме «Аватар: Путь воды» также снялись Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Мировая премьера проекта состоится 16 декабря этого года.