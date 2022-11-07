Женщина трижды попала под колеса собственной машины за несколько минут и выжила

Insider: в Швейцарии женщина трижды попала под колеса собственного автомобиля

В городе Санкт-Галлен, Швейцария, женщина не выключила двигатель машины и трижды попала под ее колеса за несколько минут. О том, как пострадавшую трижды переехал ее собственный автомобиль, пишет Insider.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг, 3 ноября. 45-летняя автомобилистка припарковала машину на склоне и вышла, чтобы достать что-то из багажника, оставив двигатель включенным. В какой-то момент автомобиль начал скатываться вниз, женщина попыталась его остановить, но в итоге упала на землю и попала под колеса.

Затем машина врезалась в другой автомобиль, покатилась в обратную сторону и снова сбила свою хозяйку, которая едва успела прийти в себя после первого наезда. После этого машина ударилась о тротуар, оттолкнулась от него и снова, в третий раз, наехала на женщину. В результате женщина выжила, но получила многочисленные травмы.

В конце концов автомобиль остановился, врезавшись в деревянный забор. Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хьюстон, штат Техас перепутал передачи и попал под колеса собственной машины. После этого его доставили в больницу.