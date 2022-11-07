Модель изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и восхитила подписчиков

Модель Лиззи Тернер изменилась до неузнаваемости с помощью нанесения макияжа

Модель Лиззи Тернер (Lizzy Turner) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и восхитила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Сначала пользовательница сети с никнеймом @elizabethkayeturner продемонстрировала свою внешность без косметических средств. В ролике видно, что на ее лице имеются небольшие высыпания и темные круги под глазами. На следующих кадрах она показала результат преображения: выровняла тон кожи, придала форму бровям, нанесла на щеки румяна, а на глаза — золотистые тени. Кроме того, блогерша нарастила длинные ресницы, накрасила губы светло-коричневой помадой и распустила волосы, добавив к ним объем. «Вот почему у меня проблемы с доверием», — подписала она публикацию.

Видео стало вирусным, набрав 239 тысяч просмотров. Юзеры оценили преображение Тернер в комментариях. «Значит, я не единственная, у кого полностью меняется личность, когда я наношу макияж!», «Потрясающе», «Вот почему онлайн-знакомства опасны», «Женщины вызывают проблемы с доверием», — высказывались они.

В октябре визажистка Тамарин Ли Бюхнер из Южной Африки раскрыла способы замедлить старение кожи с помощью макияжа. Так, эксперт посоветовала обильно увлажнять лицо, руки и шею и использовать солнцезащитный крем перед нанесением косметики.