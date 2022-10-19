Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:10, 19 октября 2022Ценности

Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи

Блогерша Тамарин Ли Бюхнер посоветовала избегать сна лицом на подушке и увлажнять кожу

Фото: Antonika Chanel / Unsplash

Блогерша и визажистка Тамарин Ли Бюхнер из Южной Африки раскрыла способы замедлить старение кожи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт посоветовала обильно увлажнять лицо, руки и шею и использовать солнцезащитный крем перед нанесением макияжа. Кроме того, инфлюэнсерша напомнила о важности отшелушивания омертвевших клеток и призвала применять ретинол (одна из форм витамина A — прим. «Ленты.ру»), который, по ее словам, улучшает цвет кожи и способствует уменьшению пигментных пятен.

В то же время следует ежедневно менять наволочки на подушках и избегать соприкосновения с ними лица во время сна, отметила автор видео. Также она порекомендовала добавить в рацион жирную рыбу, авокадо, грецкие орехи, батат, сладкий перец, брокколи, помидоры, сою и темный шоколад. Кроме того, блогерша включила в свой список очищение кранов и душевых насадок. «Я делаю это так: помещаю кран или насадку для душа в пластиковый пакет с уксусом и пищевой содой и оставляю отмокать на весь день. То, что в результате выйдет из них, напугает вас до смерти», — заявила Бюхнер.

Ранее в октябре модный редактор Грейс Дэй в соавторстве с дерматологами раскрыла главные правила ухода за кожей. Так, врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например витамина С, утром и ретиноидов вечером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России
Стало известно о появлении в четырех российских регионах теробороны
Косметолог назвала способы защищать кожу в холода
Россия отказалась инициировать закрытие консульств в Европе
50-летняя актриса из сериала «Бригада» выложила фото в купальнике
Россия нарастила товарооборот с одной страной
В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона
Путин ввел режим повышенной готовности в двух российских федеральных округах
Стало известно о риске подорожания газировки в России
Анонсирована игра The Sims 5
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.