Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи

Блогерша Тамарин Ли Бюхнер посоветовала избегать сна лицом на подушке и увлажнять кожу

Блогерша и визажистка Тамарин Ли Бюхнер из Южной Африки раскрыла способы замедлить старение кожи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт посоветовала обильно увлажнять лицо, руки и шею и использовать солнцезащитный крем перед нанесением макияжа. Кроме того, инфлюэнсерша напомнила о важности отшелушивания омертвевших клеток и призвала применять ретинол (одна из форм витамина A — прим. «Ленты.ру»), который, по ее словам, улучшает цвет кожи и способствует уменьшению пигментных пятен.

В то же время следует ежедневно менять наволочки на подушках и избегать соприкосновения с ними лица во время сна, отметила автор видео. Также она порекомендовала добавить в рацион жирную рыбу, авокадо, грецкие орехи, батат, сладкий перец, брокколи, помидоры, сою и темный шоколад. Кроме того, блогерша включила в свой список очищение кранов и душевых насадок. «Я делаю это так: помещаю кран или насадку для душа в пластиковый пакет с уксусом и пищевой содой и оставляю отмокать на весь день. То, что в результате выйдет из них, напугает вас до смерти», — заявила Бюхнер.

Ранее в октябре модный редактор Грейс Дэй в соавторстве с дерматологами раскрыла главные правила ухода за кожей. Так, врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например витамина С, утром и ретиноидов вечером.