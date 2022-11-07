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07:32, 7 ноября 2022Мир

В Японии уничтожат 150 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Kyodo: на севере Японии в Хоккайдо уничтожат 150 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Thomas Iversen / Unsplash

Власти префектуры Хоккайдо на севере Японии уничтожат около 150 тысяч кур на местной ферме из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что власти также планируют провести с целью установления причины возникновения инфекции в регионе. В нынешнем сезоне в Японии было уничтожено порядка 1,8 миллиона кур.

В апреле в Японии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа в префектуре Хоккайдо, на одной из птицеферм в японском городе Сираои. Чтобы не допустить распространения болезни, в городе забили около 520 тысяч кур.

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Марина Совина
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