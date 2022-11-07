Британская молодежь разлюбила Черчилля

The Times: опросы показали, что лишь одна пятая молодежи позитивно оценивают Черчилля

Лишь одна пятая опрошенных британцев в возрасте от 18 до 24 лет позитивно оценивают фигуру бывшего премьера страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание The Times.

Политика разлюбила молодежь, однако уровень его одобрения среди старшего поколения заметно выше: среди граждан королевства старше 65 лет доля тех, кто позитивно отзывается о его фигуре, составляет 58 процентов. При этом 20 лет назад опросы издания BBC показывали, что Черчилля считают одной из важнейших фигур британской политики.

В частности, молодые британцы критикуют экс-премьера за колониальную политику и обвиняют его в ответственности за смерти примерно трех миллионов граждан Индии в результате голода 1943 года.

Опросы 2021 года показывали, что Черчилль получает наибольшую поддержку среди британцев по сравнению с другими главами правительства. Тогда рейтинг его одобрения достигал 63 процентов.

