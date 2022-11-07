Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 7 ноября 2022Мир

Британская молодежь разлюбила Черчилля

The Times: опросы показали, что лишь одна пятая молодежи позитивно оценивают Черчилля

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Лишь одна пятая опрошенных британцев в возрасте от 18 до 24 лет позитивно оценивают фигуру бывшего премьера страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание The Times.

Политика разлюбила молодежь, однако уровень его одобрения среди старшего поколения заметно выше: среди граждан королевства старше 65 лет доля тех, кто позитивно отзывается о его фигуре, составляет 58 процентов. При этом 20 лет назад опросы издания BBC показывали, что Черчилля считают одной из важнейших фигур британской политики.

В частности, молодые британцы критикуют экс-премьера за колониальную политику и обвиняют его в ответственности за смерти примерно трех миллионов граждан Индии в результате голода 1943 года.

Опросы 2021 года показывали, что Черчилль получает наибольшую поддержку среди британцев по сравнению с другими главами правительства. Тогда рейтинг его одобрения достигал 63 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.