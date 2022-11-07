В ВОЗ оценили версию об искусственном происхождении коронавируса

ВОЗ: версия об искусственном происхождении коронавируса является самой маловероятной

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что версия об искусственном происхождении коронавирусной инфекции является самой маловероятной. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в ВОЗ в эту версию не верят. Она сообщила, что организация собирала большую комиссию, которая этим занималась.

«Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез», — сказала Вуйнович.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за границы россиян. Уточнялось, что действовавшие до этого правила будут признаны устаревшими. Помимо этого, в планах ведомства — организация выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию на КПП через государственную границу.

