В ВОЗ оценили версию об искусственном происхождении коронавируса
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что версия об искусственном происхождении коронавирусной инфекции является самой маловероятной. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в ВОЗ в эту версию не верят. Она сообщила, что организация собирала большую комиссию, которая этим занималась.
«Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез», — сказала Вуйнович.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за границы россиян. Уточнялось, что действовавшие до этого правила будут признаны устаревшими. Помимо этого, в планах ведомства — организация выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию на КПП через государственную границу.