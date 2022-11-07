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17:51, 7 ноября 2022Ценности

Звездный тренер назвала три недопустимые в разговоре с клиентом фразы

Звездный тренер Шона Вертью назвала мифом установку «нужно отрабатывать съеденное в зале»

Фото: unsplash

Популярный австралийский фитнес-тренер и гимнастка Шона Вертью, которая преподавала йогу звезде футбола Дэвиду Бекхэму, назвала три демотивирующие клиентов фразы. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Первой фразой, которую эксперт считает недопустимой в разговоре с клиентом, является установка «нужно отрабатывать съеденное». По мнению Вертью, упоминание пищи в таком контексте приводит к развитию расстройств пищевого поведения и негативу в отношении спорта. «Идея того, что еду необходимо отрабатывать в зале, — это, безусловно, миф. Кроме того, лучше фокусироваться на том, что добавить в рацион, а не на том, что из него исключить», — объяснила она.

Еще одним вредным советом, который зачастую тренеры дают своим клиентам, героиня материала назвала детокс. «Правда в том, что ваше тело само избавляется от токсинов каждую секунду. Если бы этого процесса не было, мы бы умерли. Обычно при упоминании детокса имеются в виду продукты, вызывающие диарею», — прокомментировала гимнастка.

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Вместо того чтобы предлагать детокс, необходимо внимательно изучить диету человека, говорит Вертью. «Вам нужно убедиться, что клиент потребляет достаточное количество клетчатки. Возможно, нужно будет увеличить потребление белка», — рассуждает она.

В заключение Вертью заявила, что презирает коллег, которые призывают клиентов перестать лениться. «Лень часто является симптомом чего-то гораздо более глубокого, что требует мягкого обращения, а не жестокого порицания», — сказала она. В свою очередь, собеседница издания предпочитает мотивировать клиентов похвалой, а также использует метод прогрессивной нагрузки (принцип составления программы тренировок с постепенным усложнением упражнений, направленных на развитие силы — прим. «Ленты.ру»).

В сентябре звездный тренер и диетолог Джеки Берк из Бостона раскрыла способ, который позволил ее клиентам сбросить вес и оставаться худыми без тяжелых нагрузок. По мнению спортсменки, для достижения желаемой цели необходимо «работать умнее, а не усерднее». Исходя из этого она предложила соответствующую программу тренировок.

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Дина Васильева
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