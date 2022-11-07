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10:05, 7 ноября 2022Россия

Глава Чувашии объявил о единовременных выплатах мобилизованным

Глава Чувашии Николаев встретился с мобилизованными и объявил о выплатах в 50 тысяч рублей

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с мобилизованными из республики в учебном центре в Ульяновске и объявил о единовременных выплатах каждому в 50 тысяч рублей. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Эти средства станут компенсацией затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения для бойцов, уточнил Николаев.

Глава Чувашии пояснил, что многие «потратились, самостоятельно закупили какие-то предметы» и попросил довести деньги до мобилизованных в кратчайшие сроки.

Кроме того, он попросил родственников мобилизованных исключить из посылок для них алкогольные напитки.

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«Для координации оказания необходимой поддержки на месте находятся представители администрации главы Чувашии, это должно упростить и ускорить разрешение всех возникающих вопросов поддержки», — написал Николаев.

До этого он отреагировал на протесты мобилизованных в Ульяновской области, которые отказались участвовать в специальной военной операции, если им не выдадут обещанные президентом России Владимиром Путиным выплаты. Николаев отметил, что до мобилизованных граждан доходит не вся информация о мерах поддержки, которые им положены. Тем не менее он подчеркнул, что в регионе стараются наладить связь с военнослужащими: представители администрации и общественных организаций Чувашии постоянно находятся с ними в контакте.

В ночь с 1 на 2 ноября в учебном центре в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста. По данным из Telegram-каналов, новобранцы массово вышли на плац, где скандировали «Один за всех — и все за одного».

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Анна Щербакова
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