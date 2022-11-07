В Эстонии обсудят помощь украинским беженцам

В Эстонии ожидают увеличения числа беженцев с Украины и обсудят предоставление им помощи

В Эстонии специальная комиссия Рийгикогу (однопалатный парламент) по контролю государственного бюджета обсудит предоставление помощи украинским беженцам. Об ожидании увеличения числа покинувших Украину граждан заявил председатель комиссии Тынис Мельдер, передает ERR.

«С приходом холодов поток (…) беженцев с Украины может дополнительно вырасти. Мы ждем информацию как о проделанной работе, так и о том, насколько хорошо Эстония подготовилась к принятию новых беженцев и оказанию им необходимой помощи», — сказал он.

По словам Мельдера, необходимо также проконтролировать готовность местных самоуправлений, так как основная нагрузка по оказанию социальных и других услуг ляжет на них.

Ранее в Эстонии захотели усилить контроль за беженцами с Украины, которые приезжают в страну. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести поправку к закону об иностранцах, по которой украинским гражданам нужно будет сообщать государству о своем местонахождении и предоставлять контактную информацию.