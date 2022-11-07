В ФСБ раскрыли данные о выездах россиян на Украину

В ФСБ сообщили, что с июля по сентябрь более 100 тысяч россиян выехали на Украину

С июля по сентябрь более 100 тысяч россиян выехали на Украину. Такие данные раскрыли в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РБК.

В качестве цели поездки около 66 тысяч россиян назвали частную, 1,7 тысячи — деловую. 32 тысячи выезжающих на Украину указываются в статистике ФСБ как обслуживающий персонал транспортных средств. В основном россияне пересекают границу на автомобиле (84 тысячи) или пешком (15 тысяч), 707 человек предпочитают перемещаться на железнодорожном транспорте и 49 человек — на водном.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что за июль-сентябрь более 700 тысяч россиян выехали в Донецкую и Луганскую народные республики. По сравнению с периодом с апреля по июнь число пересечений границы в этом направлении выросло более чем на 70 процентов.

Ранее стало известно, что в январе-сентябре 2022 года число туристических поездок россиян по наиболее популярным заграничным направлениям увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. За три квартала 2022 года российские граждане совершили более 7,5 миллиона «визитов с целью туризма и отдыха».

5 ноября в ФСБ рассказали, что россияне осуществили 9,7 миллиона выездов за границу с июля по сентябрь 2022 года. Число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым высоким за последние пять лет.