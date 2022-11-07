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13:36, 7 ноября 2022Путешествия

Стало известно о заметном росте российского турпотока за рубеж

АТОР: российский турпоток за границу возрос на 43 процента с января по сентябрь 2022 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В январе–сентябре 2022 года число туристических поездок россиян по наиболее популярным заграничным направлениям увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. О росте турпотока за рубеж пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

Стало известно, что за три квартала 2022 года российские граждане совершили более 7,5 миллиона «визитов с целью туризма и отдыха» по 15 наиболее популярным зарубежным направлениям, среди которых ряд стран постсоветского пространства.

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В АТОР полагают, что заметный рост российского турпотока за границу связан с отменой коронавирусных ограничений в большинстве государств, возобновлением чартеров на зимние направления, увеличением полетов в Египет и ОАЭ, а также непрерывностью авиасообщения с Турцией.

Таким образом, в январе–сентябре 2022 года Турцию посетили 3,5 миллиона туристов из России, Абхазию — 1,8 миллиона, Египет — 609,9 тысячи, ОАЭ — 575 тысяч, Мальдивы — 143,5 тысячи, Таиланд — 103,4 тысячи.

Отмечается, что российский турпоток в Турцию за год практически не изменился, в Абхазию — увеличился на 18 процентов, в Египет — вырос в 2,2 раза, в ОАЭ — на 95 процентов, а на Мальдивы, наоборот, сократился на 20 процентов.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне предпочли отдых в стране поездкам за границу на Новый год. Отмечается, что около 80 процентов всех новогодних туров забронировано отечественными туристами по России.

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Фариза Бацазова
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