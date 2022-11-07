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15:54, 7 ноября 2022Моя страна

На Кубани стартовал XXIV Международный фестиваль православных фильмов

На Кубани с 7 по 11 ноября пройдет фестиваль «Вечевой колокол»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Кубани с 7 по 11 ноября пройдет XXIV Международного фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Участниками мероприятия, которое стартует в Центральном концертном зале Краснодара, стали 179 фильмов из России, Сербии и Белоруссии. Отмечается, что «Вечевой колокол» проводит «Кубанский казачий хор» совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви при поддержке администрации края.

«В рамках фестиваля будет показано 35 лучших картин. В течение трех дней свои работы представят государственные и независимые кинотелекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики», — рассказали в пресс-службе и добавили, что победители будут объявлены в последний день кинофорума.

Ранее сообщалось, что в Приморской краевой филармонии во Владивостоке с 4 по 19 ноября пройдет фестиваль, посвященный 100-летию джаза в России. Гостям и жителям Приморья представят восемь концертных программ от ведущих российских исполнителей. На закрытии зрители услышат Юлиану Рогачеву, звезду российского и мирового джаза.

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Валентина Процкова
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