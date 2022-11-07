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13:54, 7 ноября 2022Россия

Фестиваль «Живи по-русски» прошел в Подмосковье

Фестиваль «Живи по-русски» состоялся в Дмитрове

Фото: Maria Vashchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Фестиваль «Живи по-русски» в День народного единства прошел в Дмитрове. Мероприятие организовано в рамках проекта «Моя земля. Моя Россия».

В этот день вместе со школьниками городского округа на базе крестьянского фермерского хозяйства «Свободный труд» была заложена яблоневая Аллея героев — подмосковных героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, прошли мастер-классы по росписи игрушек и сыроварению, экскурсии по ферме, для гостей фестиваля была организована полевая кухня, а также прозвучали народные куплеты в исполнении дмитровских артистов и китайских студентов из Тимирязевской академии.

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Алена Шаповалова
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