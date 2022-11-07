Фестиваль «Живи по-русски» прошел в Подмосковье

Фестиваль «Живи по-русски» состоялся в Дмитрове

Фестиваль «Живи по-русски» в День народного единства прошел в Дмитрове. Мероприятие организовано в рамках проекта «Моя земля. Моя Россия».

В этот день вместе со школьниками городского округа на базе крестьянского фермерского хозяйства «Свободный труд» была заложена яблоневая Аллея героев — подмосковных героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, прошли мастер-классы по росписи игрушек и сыроварению, экскурсии по ферме, для гостей фестиваля была организована полевая кухня, а также прозвучали народные куплеты в исполнении дмитровских артистов и китайских студентов из Тимирязевской академии.

