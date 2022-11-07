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20:56, 7 ноября 2022Мир

В США прогремело несколько взрывов

Fox News: серия взрывов прогремела на химическом заводе в американской Джорджии
СюжетВзрывы в США:

Сильный пожар начался на химическом заводе в американском городе Брансуик (в округе Глинн штата Джорджия). После того как на предприятии прогремела серия взрывов, местные власти эвакуировали жителей прилегающих к нему населенных пунктов. Об этом пишет Fox News.

На опубликованных News4jax кадрах можно заметить столб дыма, поднимающийся, по словам очевидцев, от самого завода. Пожар уже удалось локализовать, но спасательные службы опасаются, что он может разгореться снова после смены направления ветра.

Всего под эвакуацию попали три населенных пункта. Причина взрывов пока не ясна.

В заявлении, предоставленном владельцами завода для Fox News Digital, компания заявила: «По предварительным оценкам, никто не пострадал, и опасности для сотрудников или жителей нет. Местные пожарные команды и полиция полностью контролируют ситуацию на месте». При этом, как отмечает РИА Новости, как минимум один пожарный пострадал.

Виктория Кондратьева
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