Врач рассказала о способах смягчить проявления неизлечимой болезни глаз

Офтальмолог Олеся Чугунова рассказала, что глазной тик можно смягчить с помощью очков

Глазной тик или дергающийся глаз — это редкая и неизлечимая болезнь, рассказала офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Олеся Чугунова. «Ленте.ру» врач пояснила, что интенсивность моргания и другие проявления болезни можно смягчить с помощью нескольких способов, в том числе используя очки с цветными линзами.

Блефароспазм, который в народе называют глазным тиком, — это проявление неврологического заболевания, пояснила врач. При этом человек часто моргает, жмурится и не в силах контролировать мимику. Чаще всего это расстройство встречается у людей, чья профессия связана с чрезмерной нагрузкой на глаза, например, врачей, лаборантов, химиков, ювелиров.

Глазной тик может развиваться по трем причинам: наследственной, приобретенной (из-за травм, опухолей в мозгу, отравлений),

и без видимых на то предпосылок Олеся Чугунова офтальмолог

Лечением глазного тика занимаются сразу несколько специалистов, причем офтальмологи устраняют вторичные симптомы — сухость глаз, раздражение слизистой оболочки, светобоязнь, слезотечение, пояснила Чугунова. Основная работа ложится на психотерапевта и невролога, так как существует риск того, что человек может утратить способность ориентироваться в окружающем мире.

Золотым стандартом лечения блефароспазма является введение ботулотоксина типа А в мышцы век и круговые мышцы глаза. Он нарушает передачу импульса от нервной клетки к другим клеткам, снижает мышечные сокращения, расслабляет мышцы и значительно снижает неконтролируемое насильственное жмурение, описала методику офтальмолог.

Еще одним эффективным способом устранения глазного тика являются солнцезащитные очки с розовато-коричневыми линзами. Их используют, чтобы устранить сильную реакцию на солнечный свет, из-за которой происходит моргание, добавила Чугунова.

«Народные средства, лечебная гимнастика и массаж при блефароспазме не эффективны. Успех лечения зависит от регулярности проводимых курсов процедур и следования рекомендациям врача, но окончательно избавиться от блефароспазма невозможно», — резюмировала врач.

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