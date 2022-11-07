Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису

Колумнист Bloomberg объяснил поведение мировых центробанков, массово скупающих золото

Масштабную скупку золота центробанками развивающихся стран колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг сравнил с подготовкой к «зомби-апокалипсису». Он объяснил такое поведение мировых финансовых институтов несколькими причинами.

По словам Фиклинга, одной из причин высокого спроса на золото стали попытки развивающихся стран укрепить их ослабевающие валюты путем демонстрации финансовой надежности и готовности быть благоразумным заемщиком. Однако никакие покупки золота не смогут убедить кого-либо в том, что, например, финансово нестабильный Египет заслуживает высокого кредита доверия.

В условиях санкций, неопределенностей в развитии международных отношений и замораживания резервов центрального банка России в западных странах золото становится более надежным активом, чем гособлигации США. «В мире, где никому нельзя доверять, имеет смысл защитить себя драгоценным металлом», — пишет Фиклинг.

При этом эксперт подчеркнул, что роль доллара как основной мировой валюты остается неоспоримой, но его доля в резервах мировых центробанков стремительно снижается: с 65 процентов в 2016 году до 59 процентов в начале 2022 года. Это объясняется более агрессивной политикой Вашингтона, который пользуется своим валютным доминированием, чтобы принуждать, например, ЦБ Франции соблюдать американские санкции или блокировать российские резервы.

На этом фоне золото выглядит привлекательной альтернативой. Но даже такой вид актива можно заблокировать, как это было с венесуэльским золотом в банках Великобритании после введения международных санкций против режима Николаса Мадуро. Поэтому если наступит «зомби-апокалипсис», даже золота может не хватить, чтобы удержать финансовую стабильность стран, заключает Фиклинг.

1 ноября Всемирный золотой совет сообщил о рекордных закупках золота центральными банками в третьем квартале в объеме 400 тонн. Обычно такие объемы приобретаются за год, указывал Фиклинг. Крупнейшими покупателями стали ЦБ Турции, Египта, Узбекистана, Индии и Ирака.