В Госдуме заявили о наличии у Польши рычагов давления на Евросоюз

Депутат Свинцов заявил о наличии у Польши рычагов давления на Евросоюз

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов заявил, что Польша получит от Еврокомиссии (ЕК) средства на восстановление пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики страны, так как Варшава имеет рычаги давления на Евросоюз. Об этом сообщают «Известия».

По словам парламентария, Польша получит требуемые средства, но «с некоторой задержкой». Варшава имеет рычаги давления на Евросоюз, поэтому может вести себя «немножко нагло и требовательно», подчеркнул он.

«Польша где-то навязывает свою позицию Евросоюзу, потому что она является одной из главных стран, которые физически поддерживают Украину, направляя наемников, передавая вооружения, принимая беженцев», — добавил Свинцов.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия заставляет власти Польши идти на уступки, в том числе по вопросам соблюдения прав человека. Однако Варшава больше не будет соглашаться на это, заявил президент страны Анджей Дуда. Политик также считает, что Еврокомиссия хочет, чтобы в стране сменилась власть.