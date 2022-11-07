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14:14, 7 ноября 2022Россия

Российский город обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле города Грайворон

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон, находящийся в Белгородской области. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным пострадавших нет», — написал глава области.

В результате атаки ВСУ оказался поврежден трансформаторный блок, который посекло осколками снаряда. В городе и соседнем селе произошло частичное отключение электроэнергии. На место выехали оперативные службы.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области погибла женщина. По словам Вячеслава Гладкова погибшей женщине было 74 года. Она скончалась от осколочных ранений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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