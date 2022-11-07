Крупная IT-компания с белорусскими корнями отказалась от бизнеса в России

IT-компания EPAM Systems с белорусскими корнями продаст почти все российские активы

IT-компания EPAM Systems договорилась о продаже почти всего бизнеса в России. Об этом компания сообщает в отчете за третий квартал 2022 года.

Крупнейший разработчик с белорусскими корнями подписал соответствующее соглашение 7 сентября. Информацию о сторонах сделки EPAM не раскрывает. Компания также не огласила сроки завершения продажи активов, но отметила, что это зависит от ряда условий, в частности, от одобрения регулирующих органов.

В связи с уходом с российского рынка компания ожидает снижения годовой выручки на пять процентов. При этом от сворачивания бизнеса в стране EPAM уже понесла расходы в размере 16,9 миллиона долларов. На релокацию сотрудников из России, Украины и Белоруссии по итогам девяти месяцев компания потратила 37,5 миллиона долларов, в третьем квартале — 4,4 миллиона долларов.

EPAM Systems Inc., которая является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики, заявила об уходе с российского рынка в апреле, решение было связано с военным конфликтом на Украине. Компания планировала завершить процесс в течение трех месяцев.

Ранее российский рынок также покинул отечественный производитель телефонов под брендом Inoi — он стал первым российским брендом, который покинул страну, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Inoi занимает заметное место на рынке кнопочных телефонов.