Заключенный российской колонии избил сотрудника ФСИН и снова попал под следствие

В Калмыкии заключенный ИК-2 напал на сотрудника колонии во время обхода и ударил по голове

В Калмыкии суд рассмотрит дело 38-летего заключенного исправительной колонии №2 (ИК-2) о нападении на сотрудника ФСИН. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 сентября сотрудники ИК-2 обходили камеры осужденных. В камере №5 находился фигурант, он хотел помешать мужчинам и ударил сотрудника рукой по голове, причинив боль.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Ранее стало известно, что под Саратовом заключенного колонии ИК-4 осудили на 13 лет за убийство другого осужденного.

