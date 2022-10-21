Заключенного российской колонии осудили на 13 лет за убийство осужденного

Под Саратовом заключенного колонии ИК-4 осудили на 13 лет за убийство другого осужденного

В Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 24-летнего заключенного ИК-4 в Пугачеве за убийство другого заключенного этой колонии. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

По данным следствия, вечером 10 апреля 2022 года между заключенными произошел конфликт, в ходе которого 35-летний осужденный получил колото-резаные ранения груди и шеи. Он скончался. Также в ходе потасовки трое осужденных пострадали.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит дело пятерых участников банды, убивавших пенсионеров ради их квартир.