Веерные отключения электричества начались в Киевской области

В Киевской области объявили о начале веерных отключений электроэнергии

Веерные отключения электроэнергии начались в Киевской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета. Украинские чиновники объяснили это решение напряженной ситуацией в энергосистеме.

«Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная», — сообщили в горсовете украинской столицы.

Ранее сообщалось, что экстренные отключения энергии начались в самом Киеве. Они вызваны дефицитом мощности в энергосетях города.