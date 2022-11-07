Косметика ряда иностранных брендов вернется в Россию

Минпромторг заявил, что Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в Россию

Косметика ряда иностранных марок вернется в Россию. О своей готовности вернуться на российский рынок заявили бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Министерство запретит параллельный импорт продукции марок из-за возобновления поставок.

Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт Минпромторг России

При этом те, кто приобрел косметику и парфюмерию, смогут ввести товары на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, заявили в ведомстве.

Разрешение Минпромторга

О том, что Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке исключений, стало известно в августе.

Такое решение было принято в связи с недостаточными поставками товаров указанных производителей в торговые сети.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика. Также временно приостановили деятельность Hermes и Chanel.

Параллельный импорт алкоголя

В начале ноября Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

США в рамках санкций против России полностью запретили отгрузки спиртного, а Евросоюз (ЕС) — поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. Позднее Минпромторг предложил внести в перечень для параллельного импорта некоторые алкогольные напитки. Согласно проекту документа, планировалось импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, речь шла о таких брендах, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Эту идею не поддерживал Минфин, обосновывая свою позицию тем, что такие схемы поставок могут серьезно увеличить риски ввоза в страну контрафактной продукции. При поставках без разрешения правообладателя отличить оригинальный алкоголь будет сложно.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что цены на алкогольные напитки, ввозимые в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от старых, поскольку для этого нет предпосылок.

Там меняется логистика, да, но глобально не происходит какой-то серьезной переоценки содержимого, чтобы существенно выросли цены — например, чтобы в два раза дороже стало. По каким-то позициям, может быть, вообще не будет подорожания, по каким-то — на 20-30 процентов Вадим Прасов Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

По его мнению, нельзя сказать, что Россия бесконечно зависит от импортного алкоголя. В текущей ситуации в магазинах и ресторанах нет недостатка в слабом и крепком алкоголе. Прасов также предположил, что алкоголь успеют ввезти в Россию по параллельному импорту к Новому году.

Возможность ограничения

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз обеспокоился всплеском экспорта бытовой техники в Россию соседними странами. Европейские чиновники предполагают, что некоторые запчасти могут быть использованы Москвой в военных целях.

Однако директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что вводить ограничения против параллельного импорта в Россию странам Евросоюза может быть сложно.

Параллельный импорт вовсю находит возможности для формирования альтернативных логистических цепочек и невозможен для отслеживания. Есть риск того, что европейцы об этом и задумываются, но сами затраты на отслеживание крайне сложны и дорогостоящи Константин Ордов Экономист

По мнению экономиста, сами компании, чьи товары в обход санкций ввозятся на территорию России, не хотели бы перебоя поставок по серым схемам. «Компании в бизнесе будут выбирать для себя финансово приятный способ. Для них параллельный импорт в данных условиях является очень выгодным», — сказал Ордов «Ленте.ру».

Глава Минпромторга и вице-премьер России в сентябре Денис Мантуров заявлял, что параллельный импорт будет продлен на весь 2023 год, «а там уже как сложится». По его словам, соответствующее решение уже подготовлено. Мантуров уточнил, что в 2024 году и далее механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.