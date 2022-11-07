Ряд косметических брендов вернутся в Россию

Минпромторг: Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

Косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani готовы вернуться на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Уточняется, что министерство запретит параллельный импорт продукции марок из-за возобновления поставок.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом те, кто приобрел косметику и парфюмерию, смогут ввести ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, добавили в Минпромторге.

В августе Минпромторг России разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке исключений. Такое решение принято в связи с недостаточными поставками товаров указанных производителей в торговые сети.