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06:49, 7 ноября 2022Ценности

Ряд косметических брендов вернутся в Россию

Минпромторг: Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani готовы вернуться на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Уточняется, что министерство запретит параллельный импорт продукции марок из-за возобновления поставок.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом те, кто приобрел косметику и парфюмерию, смогут ввести ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, добавили в Минпромторге.

В августе Минпромторг России разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке исключений. Такое решение принято в связи с недостаточными поставками товаров указанных производителей в торговые сети.

Марина Совина
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