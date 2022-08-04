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Косметика иностранных марок вновь начнет продаваться в России

Минпромторг России разрешил параллельный импорт в страну парфюмерии и косметики
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Продукция множества иностранных брендов, которые ранее ушли с отечественного рынка в связи со спецоперацией на Украине, вновь начнет продаваться в России. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке исключений. Такое решение принято в связи с недостаточными поставками товаров указанных производителей в торговые сети.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика. Также временно приостановили деятельность Hermes и Chanel.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

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Майя Пономаренко
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