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09:46, 7 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко вспомнил 1917 год и заявил о перспективах «советского проекта»

Лукашенко вспомнил об Октябрьской революции и заявил о перспективах «советского проекта»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о годовщине Октябрьской революции и заявил о перспективах «советского проекта». Его поздравительная речь приводится на официальном сайте пресс-центра лидера страны.

По его словам, эта революция стала событием, которое положило начало «новой эпохи в истории белорусского народа». Людям выпал шанс «создать на родной земле национальное государство». Президент также отметил, что «октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма».

Лукашенко заявил, что такие идеи все еще остаются «реальной альтернативой колониальной политике капитализма». Кроме того, «советский проект», то есть Советский Союз, который был организован на равноправии наций, «и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага», считает он. В заключение президент также сказал, что Белоруссия сохранила достижения советской эпохи, «приумножая их свершениями суверенного периода».

7 ноября исполнилось 105 лет со Дня Октябрьской социалистической революции. В Советском Союзе его отмечали ежегодно. Позднее, в 2005-м, в России этот праздник преобразовали лишь в памятную дату, вместо него появился День народного единства. В настоящее время 7 ноября в России отмечают День воинской славы.

Ранее белорусский лидер рассказал о своей главной мечте. Он хочет, «каб не было вайны», и это его самая большая мечта. Лукашенко также желает, чтобы люди спокойно жили.

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Варвара Кошечкина
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