Онколог оценил риск заболеть раком из-за пальмового масла

Онколог Владислав Евсеев: к раку может привести не пальмовое масло, а нездоровая диета

К развитию рака может привести не пальмовое масло, а нездоровая, несбалансированная диета, рассказал онколог-химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев. Риск заболеть раком из-за этого продукта он оценил в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он напомнил, что в 2021 году в журнале Nature вышла статья о пальмовом масле, употребление которого связали с распространением опухолей. В статье оценивалось влияние пальмовой кислоты на способность опухолевых клеток метастазировать. «Надо подчеркнуть, что это исследование было доклиническим, то есть изучались модели опухолей полости рта и меланомы у мышей, а не поведение реальных опухолей у человека. Действительно, оказалось, что у мышей контакт с пальмовой кислотой приводит к более частому и быстрому появлению метастазов при раке полости рта или меланомы», — уточнил он.

Однако, подчеркнул Евсеев, в работе не указано, что именно употребление пальмового масла приводит к увеличенному риску развития онкологических заболеваний у людей, кроме того, по его словам, сейчас нет убедительных результатов исследований о канцерогенности пальмового масла.

При этом, продолжил врач, некоторые исследователи отмечают, что наличие в рационе большого количества пальмового масла приводит к повышенному риску образования опухолей. «Но надо понимать, что во многом это может быть связано не с самим пальмовым маслом, а с тем, что диета может быть в целом несбалансированная. Более того, есть работы, в которых наличие в рационе пальмовой кислоты было, наоборот, связано с более низким ростом опухолей, например, рака поджелудочной железы», — объяснил Евсеев.

Он также рассказал, что на концентрацию потенциально опасной пальмовой кислоты в тканях и органах организма влияет не объем употребления пальмового масла, а избыточное количество углеводов в диете и переедание. «Кроме того, как мы помним, переедание ведет к набору лишнего веса. А лишний вес — один из факторов развития рака. Отдельно надо сказать, что международное агентство по изучению рака (IARC) не относит пальмовое масло или пальмовую кислоту к списку канцерогенных веществ», — успокоил врач.

В заключение онколог заявил, что правильная, сбалансированная диета — важный компонент здорового образа жизни, который в том числе помогает снизить риск развития некоторых опухолей.

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