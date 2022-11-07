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14:57, 7 ноября 2022Россия

Машина охраны депутата Госдумы подорвалась на мине под Херсоном

Машина охраны депутата Госдумы Бородая подорвалась на мине в Херсонской области

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места случившегося в понедельник, 7 ноября, опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла. «Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — говорит он. Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся.

Бородай также демонстрирует замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Устройство способно поражать бронетехнику и представляет опасность для саперов и гражданского населения.

23 октября сообщалось, что известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком — у него выявили открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части. Отмечалось, что военкор мог подорваться на мине «Лепесток».

Варвара Кошечкина
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