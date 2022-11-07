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10:49, 7 ноября 2022Культура

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с организацией похорон певца

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор умершего исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что эстрадная певица Алла Пугачева помогла с организацией похорон музыканта. Об этом он сообщил в беседе с Prozvezd.info.

Медиаменеджер поведал, что многие коллеги Моисеева оказали помощь с организацией похоронной церемонии: «После смерти Бориса возник вопрос с захоронением. Эту проблему помог решить Игорь Крутой. Игорь Яковлевич откликнулся по первому моему звонку и вопрос с захоронением был сразу решен. Мне помогали Алла Борисовна, Лолита, Алсу...»

Горох добавил, что Моисеев и Пугачева всегда были на связи и поддерживали дружеские отношения. «Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — рассказал директор Моисеева.

Сама Пугачева не смогла посетить похороны музыканта, так как незадолго до этого покинула Россию.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

Позже стало известно, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти певца.

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Анастасия Астахова
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Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
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