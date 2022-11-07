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17:08, 7 ноября 2022Среда обитания

В России стали строить больше квартир с балконами

We-on Group: в российских новостройках стало больше квартир с балконами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России стали строить больше новостроек, в квартирах которых есть балконы. К такому выводу пришли в компании We-on Group, сообщают «Известия».

По словам экспертов, в сравнении с периодом до пандемии коронавируса в стране изменилось количество техзаданий с условием повысить число балконов. До начала пандемии подобный пункт имели около 65 процентов документов. На данный момент показатель вырос до 75 процентов.

В компании уточнили, что раньше балконы использовали как место для хранения вещей. Однако из-за пандемии их стали переделывать в зоны, где можно отдохнуть и подышать свежим воздухом. Собственники также стали оборудовать там рабочие зоны. Застройщики, в свою очередь, начали менять габариты балконов.

Ранее в We-on Group выяснили, что в новостройках России комфорт- и бизнес-класса стало значительно больше кладовых. Несколько лет назад на три-четыре квартиры приходилась одна кладовая, сейчас они есть в половине объектов комфорт-класса и почти в каждом объекте бизнес-класса.

Нина Ташевская
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