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14:33, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о новой функции в «Яндекс Музыке»

«Яндекс Музыка» разрешит пользователям загружать собственные треки в общий каталог

Фото: Juja Han / Unsplash

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» решил разрешить пользователям загружать собственные треки в общий каталог. О том, что музыкальный сервис тестирует новую функцию, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

Изданию стало известно, что платформа тестирует загрузку пользовательского контента на фоне ухода из российских стриминговых сервисов иностранных лейблов и отдельных исполнителей. Отмечается, что загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские. Таким образом компания рассчитывает расширить каталог музыки.

При этом возможность загружать треки в «Яндекс Музыке» появилась еще в 2017 году, однако такие записи не попадали в общий каталог. Функция предназначена «для прослушивания купленной на других платформах музыки, загрузки собственных треков и других подобных сценариев», пояснили газете в пресс-службе компании.

В апреле музыкальный сервис VK Музыка запустил новый алгоритм рекомендаций на базе машинного обучения. Как сообщалось, алгоритм будет подстраиваться под слушателя и находить больше музыкальных треков, которые могут его заинтересовать.

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Денис Савосин
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