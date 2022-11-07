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19:56, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за совращение шестилетней девочки

В Якутии 41-летнего мужчину осудили на 12 лет за совращение шестилетней дочери знакомой

Фото: Grant Durr / Unsplash

В Якутии суд приговорил 41-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима за совращение шестилетней дочери его знакомой. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2021 года россиянин совершил сексуальное насилие в отношении девочки. После этого она рассказала обо всем матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

После задержания мужчина не признал вину, сказав, что его пытаются оговорить. Однако следователи провели работу и подтвердили виновность фигуранта.

27 октября сообщалось, что в Москве педофила осудили на 18 лет за сексуальное насилие и развращение 20 детей.

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Елизавета Новикова
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