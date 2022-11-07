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02:35, 7 ноября 2022Мир

Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов

Le Figaro: французские депутаты пожаловались на условия для контингента НАТО в Румынии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются «недостойными». Об этом заявили депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул, пишет Le Figaro.

По словам парламентариев, французские военнослужащие жалуются на то, что «мерзнут и голодают», «крайне скромно» питаются, палатки, где они проживают, не всегда отапливаются, их мучают постельные клопы, также имеются проблемы с санитарными условиями. В то же время контингент «сталкивается с серьезной проблемой с точки зрения логистики».

Депутаты указали на серьезность ситуации и по причине того, что с момента их размещения в Румынии прошло уже более восьми месяцев. Также они задались вопросом, какой «сигнал» может посылаться России, если солдаты НАТО на восточном фланге мерзнут и голодают.

Ранее французское Министерство вооруженных сил заявило, что Франция расширит число военных в Румынии до межармейской тактической группы, а также перебросит туда дополнительную бронетехнику — в том числе танки Leclerc. Переброска техники и военных началась 18 октября.

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Марина Совина
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