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16:21, 7 ноября 2022Экономика

Белорусские экспортеры не нашли замены Европе

Экспорт из Белоруссии в РФ, Азию и Африку не смог компенсировать падение поставок в ЕС

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Белорусские экспортеры не нашли замены Европе — несмотря на рост поставок в Россию, Азию и Африку, падение экспорта в ЕС компенсировать не удалось, следует из обзора аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), опубликованного в официальном Telegram-канале банка.

«Увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только», — указано в сообщении.

Оборот внешней торговли товарами Белоруссии в сентябре 2022 года упал на 6,9 процента в годовом выражении. Стоимостный объем экспорта сократился на 4,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года после уменьшения на 0,1 процента в августе этого года. Так как сами поставки дорожали, физические объемы экспорта могли упасть еще больше, добавили аналитики.

При этом импорт товаров в Белоруссию несколько восстановился — снижение замедлилось с 12,7 процента в августе до 8,9 процента в сентябре. Специалисты отмечают, что показатель может свидетельствовать о некотором налаживании схем поставок товаров в страну. В результате профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до 52 миллионов долларов.

В конце октября стало известно, что из российского бюджета потратят сотни миллионов рублей на спасение белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от западных санкций и потери украинского рынка. Россия обеспечит своим импортерам белорусского дизельного топлива демпферные выплаты, так как без них поставки оказываются убыточными.

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Софья Ермакова
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