Россиянам назвали риски ипотеки без первого взноса

«Сделка»: ипотека без первого взноса станет высокой кредитной нагрузкой для заемщика

Ипотека без первого взноса может стать высокой кредитной нагрузкой на заемщика и помешать выгодно продать квартиру. Опасности подобного способа покупки жилья россиянам назвали эксперты инвестиционно-финансовой компании (ИФК) «Сделка». Текст доклада имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Если говорить про риски, то здесь стоит выделить, конечно, высокую кредитную нагрузку для заемщика, а также то, что в случае вынужденной продажи, владельцы кредитного жилья не смогут получить какие-то деньги, так как средства от продажи направят на погашение кредита», — пояснил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.

По словам специалиста, получить ипотеку без первоначального взноса могут граждане с нормальной кредитной историей и доходом, достаточным для одобрения кредита и рассрочки первого взноса. «Если же речь идет про кредит под залог имеющегося жилья, то его стоимость должна быть выше покупаемого объекта», — добавил эксперт.

При этом спрос на этот вид ипотеки в России по итогам сентября снизился на 13,42 процента относительно августа — уменьшение показателя зафиксировали впервые за последние три месяца, отмечают в «Сделке». Так, с июня по август включительно, количество запросов беспрерывно росло.

Однако по сравнению с сентябрем 2021-го число желающих взять ипотеку без первого взноса выросло на 13,98 процента. В целом, по итогам девяти месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости без первоначального взноса в России вырос на 27,99 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

«Сегодня за ипотекой без первого взноса обращаются, как правило, люди, которые покупают для себя, а не для инвестиций. Основная аудитория таких сделок — это молодые семьи, которые не успели накопить достаточный капитал для первого взноса», — уточнил Сухов.

Ранее выяснилось, что в России стало сложнее получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Несмотря на то что ипотека стала менее доступной для россиян без сбережений, эксперты считают, что благодаря этому рынок становится более здоровым.