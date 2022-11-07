Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 7 ноября 2022Бывший СССР

В Кремле заявили о подготовке переговоров Путина и Токаева

Песков сообщил о планах провести переговоры Путина с президентом Казахстана Токаевым

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планируются переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его слова о подготовке встречи передает РИА Новости.

«Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о проведении встречи в Оренбурге. Песков уточнил, что будет своевременно сделано объявление по данному вопросу.

1 сентября Путин и Токаев выразили обоюдный настрой на будущее сотрудничество между странами, которое должно улучшить отношения России и Казахстана. Кроме того, главы государств обсудили выступление казахстанского президента, в нем он сделал обращение к народу республики. Российский лидер пожелал Токаеву успехов в осуществлении масштабных задач, озвученных в послании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о возможности переговоров с Украиной
В Госдуме опровергли данные о дополнительном наборе в рамках мобилизации
Казахстанского боксера ввели в кому после нокаута
Ник Картер из Backstreet Boys расплакался на концерте из-за смерти брата
Изучено влияние хронотипа на интеллектуальные способности
СБУ обвинила украинского священника в разжигании религиозной розни
Россия резко снизила экспорт угля
ЕС обвинил Россию в использовании удобрений как оружия
Опубликована карта боевых действий на Украине на 7 ноября
Стало известно о заметном росте российского турпотока за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.