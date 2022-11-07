В Кремле заявили о подготовке переговоров Путина и Токаева

Песков сообщил о планах провести переговоры Путина с президентом Казахстана Токаевым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планируются переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его слова о подготовке встречи передает РИА Новости.

«Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о проведении встречи в Оренбурге. Песков уточнил, что будет своевременно сделано объявление по данному вопросу.

1 сентября Путин и Токаев выразили обоюдный настрой на будущее сотрудничество между странами, которое должно улучшить отношения России и Казахстана. Кроме того, главы государств обсудили выступление казахстанского президента, в нем он сделал обращение к народу республики. Российский лидер пожелал Токаеву успехов в осуществлении масштабных задач, озвученных в послании.