Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин обсудил с Токаевым развитие отношений между странами

Президенты России и Казахстана обсудили дальнейшее партнерство между странами

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили обоюдный настрой на будущее сотрудничество между государствами, которое должно улучшить российско-казахстанские отношения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президенты обсудили выступление Токаева 1 сентября, в котором он обратился к народу республики. Путин пожелал лидеру Казахстана успехов в осуществлении масштабных задач, озвученных в послании.

Токаев поблагодарил президента России за согласие принять участие в саммитах СНГ и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также заседании глав государств «Центральная Азия – Россия», сообщается на сайте президента Казахстана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
В США родители нашли в школьных учебниках информацию о 9 гендерах и возмутились
Сотрудница аэропорта застряла в конвейере для выдачи багажа и погибла
Минобороны выразило уважение выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ
В России захотели упростить связанную с личными данными процедуру
Московского депутата передумали судить за цитату Папы Римского
Ученики привязали учителя к дереву и избили его за плохие оценки
Названы опасные последствия расчесывания мокрых волос
В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сломал мальчику ногу и попал на видео
Панарин рассказал о жизни без связи в лесу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.