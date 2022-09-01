Путин обсудил с Токаевым развитие отношений между странами

Президенты России и Казахстана обсудили дальнейшее партнерство между странами

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили обоюдный настрой на будущее сотрудничество между государствами, которое должно улучшить российско-казахстанские отношения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президенты обсудили выступление Токаева 1 сентября, в котором он обратился к народу республики. Путин пожелал лидеру Казахстана успехов в осуществлении масштабных задач, озвученных в послании.

Токаев поблагодарил президента России за согласие принять участие в саммитах СНГ и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также заседании глав государств «Центральная Азия – Россия», сообщается на сайте президента Казахстана.