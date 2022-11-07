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17:45, 7 ноября 2022Россия

Путин потребовал от чиновников проявлять внимание к мобилизованным

Путин потребовал от чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным

Фото: сайт Президента России

Чиновники на всех уровнях должны проявлять внимание к мобилизованным, где бы те ни находились — на полигонах, в зоне боевых действий. С таким требованием выступил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает ТАСС.

Путин уточнил, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне спецоперации на Украине, из них около 50 тысяч граждан участвуют в боевых действиях.

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Анна Щербакова
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