Путин потребовал от чиновников проявлять внимание к мобилизованным

Путин потребовал от чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным

Чиновники на всех уровнях должны проявлять внимание к мобилизованным, где бы те ни находились — на полигонах, в зоне боевых действий. С таким требованием выступил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает ТАСС.

Путин уточнил, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне спецоперации на Украине, из них около 50 тысяч граждан участвуют в боевых действиях.