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19:08, 7 ноября 2022Ценности

Хирург назвал выдающие пластику особенности внешности

Пластический хирург Пол Бэнвелл назвал «уши эльфа» признаком перенесенной подтяжки лица

Фото: Amanda Dalbjörn / Unsplash

Специалист клиники эстетической медицины в Лондоне Пол Бэнвелл в интервью Daily Mail перечислил особенности внешности, которые говорят о наличии пластических операций.

Первым признаком, выдающим перенесенное вмешательство, хирург назвал «уши эльфа». По его словам, при подтяжке лица мочки ушей вытягиваются и «срастаются» с щеками по направлению ко рту. Эксперт также отметил, что проблема может быть решена хирургическим путем, при этом шов скроется за ухом и останется незаметным для окружающих.

Если на лице человека не появляются морщины после 40 лет, он, вероятнее всего, использовал ботокс, говорит Бэнвелл. Признаками упомянутой процедуры также являются гладкая блестящая кожа и приподнятые брови, придающие лицу неестественное удивленное выражение. Кроме того, наличие ботокса или подтяжки лица выдает контрастирующая с лицом морщинистая шея.

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Хирург также отметил, что если верхняя губа человека значительно больше нижней, то в ней присутствуют филлеры гиалуроновой кислоты. «Если природная впадина посередине верхней губы (лук Купидона) изменилась, то, очевидно, туда ввели слишком большое количество наполнителя», — пояснил собеседник издания.

Наконец, человека, прибегнувшего к безоперационной ринопластике (коррекция формы носа путем введения филлеров — прим. «Ленты.ру»), можно вычислить по так называемому «носу Аватара», считает Бэнвелл. «Несмотря на свою популярность, нехирургическая ринопластика способна расширить и сильно приподнять переносицу из-за избытка филлера», — рассказал медик.

Ранее косметолог Сэм (фамилия неизвестна) из британской клиники Bliss Aesthetics раскрыла три дорогие, но бесполезные омолаживающие процедуры. Так, врач призвала отказаться от нитевого лифтинга, безоперационной блефаропластики и контурной пластики глаз.

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Карина Черных
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