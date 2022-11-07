Женившийся 87 раз мужчина решил снова сыграть свадьбу с 86-й женой

Malay Mail: мужчина был женат 87 раз и решил снова сыграть свадьбу

Фермер из индонезийского города Маяленгка был женат 87 раз на разных женщинах и решил снова сыграть свадьбу с одной из бывших жен. Об этом сообщает Malay Mail.

61-летний мужчина, известный под именем Каан, рассказал, что его 88-й невестой стала 86-я бывшая жена. Мужчина, которому дали кличку «Плейбой-король» за брачные похождения, пояснил, что не смог воспротивиться решению женщины вернуться к нему. Индонезиец заявил, что невеста все еще без ума от него, хотя в первый раз их брак продлился всего месяц. «Хотя мы разошлись уже давно, любовь между нами еще крепка», — отметил фермер.

Мужчина начал жениться в 14 лет. Первая жена была на два года старше его. «Тогда из-за моего плохого отношения жена потребовала развода через два года брака», — сказал мужчина. Он не уточнил, почему именно супруга подала на развод.

После этого Каан решил обратиться за духовной помощью, чтобы женщины начали сходить от него с ума. «Я не хочу причинять зла женщинам. Я отказываюсь играть на их эмоциях. Я лучше женюсь на них, чем буду предаваться безнравственности», — подчеркнул индонезиец.

Сколько детей родилось у Каана в его 87 браках, неизвестно.

Ранее сообщалось, что за свою жизнь 63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии женился и развелся с 53 женщинами. Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти женщину, способную подарить ему душевный покой.