Молдавия возобновила движение поездов между Кишиневом и Киевом

Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом

Молдавия возобновила железнодорожное сообщение с Украиной, запустив пассажирский поезд между Кишиневом и Киевом, заявил глава организации «Железные дороги Молдавии» (ЖДМ) Олег Тофилат. Его слова приводятся на странице предприятия в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что поезда не курсировали по данному маршруту 24 года, его будут обслуживать ЖДМ и предприятие «Украинские железные дороги».

«Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом (в румынском городе Яссы — прим. "Ленты.ру"), мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и Бухарест. У нас большие планы по развитию пассажирского транспорта — безопасного и комфортного», — заявил Тофилат.

Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко, который также присутствовал на мероприятии, заявил, что данный маршрут обеспечит украинцам доступ в Европу.

Маршрут Кишинев — Киев был остановлен в октябре 1998 года.

Ранее Россия после двухлетнего перерыва возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей.