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18:30, 7 ноября 2022Ценности

Бренд одежды Marks & Spencer уйдет из России

Британский бренд Marks & Spencer окончательно уйдет из России на фоне ситуации на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью уйдет c российского рынка на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников ретейлера.

По информации издания, все магазины марки окончательно закроются в стране до Нового года, однако точной даты прекращения работы представители компании не назвали. Отмечается, что на данный момент в торговых точках распродают предметы гардероба, обувь и аксессуары, которые остались на складах в России.

В марте также говорилось о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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