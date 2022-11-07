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17:04, 7 ноября 2022Мир

Польша расширит базу ВВС США в центре страны

Министр обороны Польши Блащак заявил, что страна расширит базу ВВС США в Повидзе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша расширит базу Военно-воздушных сил (ВВС) США, расположенную в селе Повидз в центральной части страны. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

Политик напомнил, что в населенном пункте базируется американская авиационная бригада, вооруженная ударными вертолетами Apache. «Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза», — рассказал он.

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Блащак добавил, что Варшава не в первый раз вкладывает средства в эту военную базу. По его словам, в июне польская сторона начала там строительство склада боеприпасов. «Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза», — резюмировал он.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерный потенциал НАТО. 5 октября президент страны также заявил о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного потенциала в рамках НАТО — Nuclear Sharing.

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Виктория Кондратьева
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